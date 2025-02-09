Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır'da 19 yaşındaki M.A. isimli erkek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancayla açtığı ateş sonucu başından ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 787’nci Sokakta meydana geldi. M.A., kaldırımda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin tabancayla ateş etmesiyle başından yaralandı.

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Olay yerindeki büfenin içecek dolabına da kurşun isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.A., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

M.A.’nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

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