Diyarbakır'da sis etkisi: Görüş mesafesi düştü

Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü.

Sürücüler, güvenli seyahat için araçlarının farlarını yakarak dikkatli bir şekilde ilerlerken, kara yollarında ise ekipler önlemler aldı ve sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde aksaklıklar yaşandı.

Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, öğleden sonra sisin etkisinin azalmasını ancak gece saatlerinde tekrar etkili olmasını beklediklerini duyurdu.