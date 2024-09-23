Diyarbakır'da skandal Gaffar Okan kararı! DEM Parti ismini sildi

Kayapınar Belediye Meclisi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin isminin Barış Spor Kompleksi olarak değiştirilmesi yönünde 6 Eylül'de oy çokluğuyla karar aldı. Skandal karar tepkilere neden oldu.

AKP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak'tan da açıklama geldi. Ocak, "Barış ve spor kavramlarını Gaffar Okkan’dan ayırmak mümkün mü?" Diyerek tepkisini dile getirdi.

Çetin Emeç kayıp son yazısında ne yazmıştı? Gaffar Okan şehit edilmeden önce açıkladı

Ocak'ın paylaşımı şu şekilde:

"BARIŞ VE SPOR KAVRAMLARINI GAFFAR OKAN'LA AYIRMAK MÜMKÜN MÜ?"

"Diyarbakırlı hemşehrilerim adına, DEM’li Belediye Başkanına soruyorum!

Diyarbakır’ı tanıyan herkes, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın bu şehirle nasıl bütünleştiğini bilir. Şehre, spor ve toplumsal barış anlamında büyük katkılar sağlamış bu değerli ismin bir spor kompleksinden silinmesi hangi mantığa sığar? Barış ve spor kavramlarını Gaffar Okkan’dan ayırmak mümkün mü?

Bazı kişiler, bu kadim şehrin değerlerini yok etmeye çalışıyor. Oysa şehir yönetmek, isimler üzerinden siyaset yapmak değil; hizmet ve yenilik üretmektir.

Gaffar Okkan, Diyarbakır’a ve spora büyük bir sevgi ve hassasiyetle bağlı bir isimdi. Onun adı, bu şehirde sporun ve gençliğin sembolüdür ve öyle kalmalıdır."