Diyarbakır’da şok saldırı! Polislere pompalı tüfekle ateş etti: Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA

Diyarbakır Bağlar’da aile içi şiddet ihbarına giden polis ekipleri beklenmedik bir direniş ile karşılaştılar. Polisler dairenin zili çalar çalmaz içerdeki kişi pompalı tüfekle cevap verdi. 3 polis memuru yaralandı. Bölgeye takviye ekipler yönlendirildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi Emek Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne aile içi şiddet ihbarı üzerine, adrese polis ekipleri sevk edildi.

Evdekilerden M.T., zili çalan polis ekiplerine kapı arkasından pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 3 polis memuru yaralanırken, adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, M.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır’da şok saldırı! Polislere pompalı tüfekle ateş etti

Diyarbakır’da şok saldırı! Polislere pompalı tüfekle ateş etti

Diyarbakır’da şok saldırı! Polislere pompalı tüfekle ateş etti

Diyarbakır’da şok saldırı! Polislere pompalı tüfekle ateş etti

Diyarbakır’da şok saldırı! Polislere pompalı tüfekle ateş etti

Diyarbakır’da şok saldırı! Polislere pompalı tüfekle ateş etti

Diyarbakır’da şok saldırı! Polislere pompalı tüfekle ateş etti

Diyarbakır’da şok saldırı! Polislere pompalı tüfekle ateş etti

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