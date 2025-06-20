Diyarbakır’da sopalı ve silahlı kavga: Yaralılar var

Kaynak: DHA
Diyarbakır’da sopalı ve silahlı kavga: Yaralılar var

Diyarbakır’da iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 2 grup arasında çıkan sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi Kantar Bulvarı'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, isimleri öğrenilemeyen 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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