Diyarbakır’da suç makinelerine operasyon

Diyarbakır Emniyeti, aralarında 30'a yakın suç kaydı ve 12 ayrı olaya karışan şüphelilerinde olduğu 15 kişiyi “eksen operasyonu” ile şafak vakti kıskıvrak yakaladı.

Diyarbakır’da suç makinelerine operasyon

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce başlatılan ‘’Suçla Sinerjik Mücadele Projesi’’ kapsamında ilk operasyon yapıldı.

30'a yakın suç kaydı ve 12 ayrı olaya karıştıkları tespit edilen suç makineleri U.D. ve R.T’nin de aralarında olduğu 15 kişi; ev, oto ve iş yerlerinden kapkaç yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin saklandıkları yerler tek tek tespit edildi.

Eş zamanlı yapılan operasyonda kapkaç ve hırsızlık yapan 2 şüpheli suçüstü yakalanırken toplam 15 şüpheli sabaha karşı evlerinden alındı.

Aralarından birinin 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheliler, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Hep beraber" sloganıyla yapılan planlı operasyonların devam edeceği kaydedildi.

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