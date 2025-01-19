Diyarbakır'da şüpheli paket alarmı! Fünye ile patlatıldı, içi boş çıktı

Olay, Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi.

Polis lojmanlarının duvarı önünde bırakılan paketi fark eden vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.

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Trafik bir süreliğine kapatılırken, bomba imha uzmanı şüpheli paketi kontrollü bir şekilde patlattı. Yapılan inceleme sonucu paketin boş olduğu belirlendi.

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