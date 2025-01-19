Diyarbakır'da şüpheli paket alarmı! Fünye ile patlatıldı, içi boş çıktı

Kaynak: DHA

Diyarbakır'da polis lojmanları önüne bırakılan şüpheli paket, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Yapılan incelemede, paket boş çıktı

Olay, Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi.

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Polis lojmanlarının duvarı önünde bırakılan paketi fark eden vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.

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Trafik bir süreliğine kapatılırken, bomba imha uzmanı şüpheli paketi kontrollü bir şekilde patlattı. Yapılan inceleme sonucu paketin boş olduğu belirlendi.

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