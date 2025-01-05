Diyarbakır’da şüpheli paket asılsız çıktı! Polis ihbarı yapanı gözaltına aldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Diyarbakır Bismil ilçesinde çöp kovasının yanında bulunan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Bomba imha ekipleri yapmış oldukları çalışmada şüpheli pakette eski elbiseler bulundu. Polis, şüpheli paketi ihbar eden kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Tekel Mahallesi Esma Ocak İlkokulu önünde meydana geldi. Okul önündeki çöp kovasının yanında şüpheli paket bulunması üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli paketin bulunduğu yer, polis çemberine alındı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ve caddeyi güvenlik amacıyla ulaşıma kapatan ekiplerin incelemesinde, paket içerisinde eski elbiseler bulundu. İhbarı yapan şüpheli, ifadesinin alınması üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da şüpheli paket asılsız çıktı! Polis ihbarı yapanı gözaltına aldı

Diyarbakır’da şüpheli paket asılsız çıktı! Polis ihbarı yapanı gözaltına aldı

Diyarbakır’da şüpheli paket asılsız çıktı! Polis ihbarı yapanı gözaltına aldı

Diyarbakır’da şüpheli paket asılsız çıktı! Polis ihbarı yapanı gözaltına aldı

Diyarbakır’da şüpheli paket asılsız çıktı! Polis ihbarı yapanı gözaltına aldı

Diyarbakır’da şüpheli paket asılsız çıktı! Polis ihbarı yapanı gözaltına aldı

Diyarbakır’da şüpheli paket asılsız çıktı! Polis ihbarı yapanı gözaltına aldı

Diyarbakır’da şüpheli paket asılsız çıktı! Polis ihbarı yapanı gözaltına aldı

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