Diyarbakır'da takla atan otomobilde iki yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Gazi Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, dün gece geç saatlerde gerçekleşti. 12 ACD 386 plakalı aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili devirdi.

Kazanın ardından olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.