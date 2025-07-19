Diyarbakır'da tedirgin eden durum! Termometreler 48 dereceyi gösterdi

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da tedirgin eden durum! Termometreler 48 dereceyi gösterdi

Diyarbakır'da termometreler 48 dereceyi gösterince park ve bahçeler boş kaldı, çocuklar süs havuzlarına akın etti.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Diyarbakır'da termometreler 48 dereceyi gösterdi. Kentte park ve bahçeler boş kalırken, sıcaktan bunalan çocuklar, Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzuna akın etti.

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Havuza arkadaşlarıyla gelen Ahmet Rufai Ağar, "Diyarbakır cehennem olmuş. Valla biz de buraya gelmişiz. Sabah 07.30'da kahvaltıyı yapıp buraya gelmişiz. Kahvede de çayımızı içmişiz. Diyarbakır aynen cehennem olmuş" dedi.

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Meteoroloji yetkilileri, 25 Temmuz'a kadar sürecek sıcak hava dalgası nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı bulunanları, yaşlıları ve çocukları uyardı.

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Yetkililer, risk altındaki kişilerin saat 11.00 ile 16.00 arasında dışarıya çıkmamaları yönünde ikazda bulundu.

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