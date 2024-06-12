Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon

Diyarbakır'daki PKK/KCK operasyonları çerçevesinde, aralarında eski HDP Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da olduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin, terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla mahkemeye sevk edildikleri bildirildi.

Ergani ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın Ergani yapılanmasında yer aldıkları, örgütün talimatları doğrultusunda düzenlenen etkinliklere katıldıkları, örgütle iltisaklı derneklere finansman sağladıkları, öldürülen teröristlerin cenaze ile taziyelerine katıldıkları ve yakınlarını işe aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 8 Haziran’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor.

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