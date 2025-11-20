Diyarbakır’da tır, iki hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin, ambulansta yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Olay Diyarbakır Batman karayolu kırsal Karamus Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 31 BD 454 plakalı tır, kavşakta 21 TT 0762 plakalı ticari taksi ve 06 EC 8333 plakalı hafif ticari araca çarptı. Bölge savaş alanına dönerken haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılardan biri sağlık ekiplerince yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldü. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TIR ÇARPTIĞI İKİ ARACI METRELERCE SÜRÜKLEMİŞ

Görgü tanığı Karamus Mahalle muhtarı Mustafa Çapar, ’’Kaza ticari ile diğer araç Ovabağ yolundan geliyordu, tır da Batman yolundan ilerliyordu. Kavşakta tır iki araca birlikte vurdu. Çarpmanın şiddeti ile araçlar metrelerce sürüklendi. 2 tane ölü var, 3 kişi de yaralandı. Bu kavşakta her gün bir kaza oluyor, buna bir önlem alınması gerekiyor’’ dedi.

Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.