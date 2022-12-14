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Tırla çarpışan ambulanstaki hasta çocuk öldü! 4’ü sağlık çalışanı 5 yaralı var

Diyarbakır'da tırla çarpışan ambulanstaki hasta çocuk hayatını kaybetti, 4'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 17:03
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Diyarbakır'da tırla çarpışan ambulanstaki hasta çocuk hayatını kaybetti. 4'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı

Tırla çarpışan ambulanstaki hasta çocuk öldü! 4’ü sağlık çalışanı 5 yaralı var
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Diyarbakır-Bingöl-Batman yol ayrımında, Silvan Devlet Hastanesi'nden Diyarbakır'a sevki yapılan 6 yaşındaki hasta Cennet C'yi (6) taşıyan 21 BC 262 plakalı ambulans Murat M. idaresindeki 16 LD 047 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans takla atarak devrildi, tır da yön levhasına çarparak durabildi.

Kazada, hasta Cennet C. ve yakını Bilal C. ile sağlık çalışanları Mekiye A, Mehmet B, Mervan Ö. ve Yunus A. yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 6 yaşındaki Cennet C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, Bingöl istikametinden gelen tırın, Batman yönünden gelen ambulansla çarpıştığı, ambulansın takla atarak devrildiği görülüyor.

(Kaynak: DHA)

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