Diyarbakır’da toplu taşımada Kürtçe dönemi. Türk bayrağını kaldırmışlardı

Düzenleme: Kaynak: guneydoguekspres
Diyarbakır’da toplu taşımada Kürtçe dönemi. Türk bayrağını kaldırmışlardı

Kürtçe tabelalara vergi indirimi uygulanacağı açıklanan, meclis toplantısında Türk bayrağının kaldırıldığı Diyarbakır’da şimdi de toplu taşımada Kürtçe dönemi başladı.

Türk bayrağının meclis toplantısında yerinden kaldırıldığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı yeni kararla büyükşehir belediyesi ve özel halk otobüslerindeki akıllı kart okuyucu sistemine Kürtçe eklendi.

Yapılan düzenleme ile kart okutanlar “Rojbaş” şeklinde karşılanmaya başlandı.

NE OLMUŞTU?
DEM Partili Eş Başkanlar Ayşe Serra Bucak Küçük ile Doğan Hatun’un Kürtçe tabelalara vergi indirimi yapacaklarını açıklaması sonrası belediye meclisindeki Türk bayrağının da kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.

DEM Partili Diyarbakır Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ile Doğan Hatun, şehirdeki Kürtçe tabelalara vergi indirimi uygulayacaklarını açıklamıştı.

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