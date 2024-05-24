Diyarbakır’da trafik kazası. 4 yaralı

Diyarbakır-Elazığ kara yolu Avcısuyu mevkiinde meydana gelen olayda, Elazığ yönünden seyir halinde ilerleyen 23 HS 709 plakalı peynir yüklü minibüs ile kavşaktan sol şeride doğru dönüş yapan Remziye B.’nin kullandığı otomobil ile hızla çarpıştı.

Yaşanan kaza sonrası savrulan minibüs, durağa da çarparak şarampolden yuvarlandı. Kazada sürücüler ile Mehmet B. ve Mehmet Şeyhmus U. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahaleden sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Remziye B.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken kazayla ilgili çalışma başlatıldı.