Diyarbakır’da trafik kazası. 4 yaralı

Kaynak: DHA
Diyarbakır’da trafik kazası. 4 yaralı

Diyarbakır’da otomobil ile çarpışan peynir yüklü minibüsün şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada, 1‘i ağır, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Elazığ kara yolu Avcısuyu mevkiinde meydana gelen olayda, Elazığ yönünden seyir halinde ilerleyen 23 HS 709 plakalı peynir yüklü minibüs ile kavşaktan sol şeride doğru dönüş yapan Remziye B.’nin kullandığı otomobil ile hızla çarpıştı.

mmm.jpg

Yaşanan kaza sonrası savrulan minibüs, durağa da çarparak şarampolden yuvarlandı. Kazada sürücüler ile Mehmet B. ve Mehmet Şeyhmus U. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahaleden sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Remziye B.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

Son Haberler
40 yıl hizmetin ardından Rockstar gibi veda etti Gündem
40 yıl hizmetin ardından Rockstar gibi veda etti
Otomobil fiyatları düşecek! Tarih verildi Otomotiv
Otomobil fiyatları düşecek! Tarih verildi
Emekliler Özel'i ziyaret etti Ekonomi
Emekliler Özel'i ziyaret etti
Bursa’da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı. 3 ölü 4 yaralı Gündem
Bursa’da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı. 3 ölü 4 yaralı
Pikap ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var Gündem
Pikap ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
SEC’ten spot Ethereum ETF’ler için kritik hamle Ekonomi
SEC’ten spot Ethereum ETF’ler için kritik hamle
Kamyonet TIR'ın altına girdi Gündem
Kamyonet TIR'ın altına girdi