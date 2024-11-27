Diyarbakır'da trafik kazası

Kaynak: İHA
Diyarbakır'da trafik kazası

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Yeniköy Mahallesinde meydana geldi. Ahmet Karadağ, Çüngüş'ten Çermik ilçesi istikametine doğru seyir halinde gidiyordu. 21 HD 121 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Özcan Çelik idaresindeki 63 AHN 295 plakalı otomobilin hatalı sollama yapması nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Özcan Çelik yaralanırken, her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Çermik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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