Diyarbakır’da tren kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır’da tren kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı’ndaki hemzemin geçitte yük treni, seyir halinde olan bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Vehbi Atlı, hayatını kaybetti. Atlı’nın yanında bulunan yolcu yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'ndaki hemzemin geçitte meydana geldi. Diyarbakır'dan Elazığ yönüne giden yük treni, kapalı olan hemzemin geçitte, Vehbi Atlı'nın kullandığı 07 AEA 57 plakalı otomobile çarptı.

Diyarbakır’da tren kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Kazada otomobil sürücüsü Vehbi Atlı ile yanındaki kişi yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Vehbi Atlı, yaşamını yitirdi. Diğer yaralının tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da tren kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’da tren kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’da tren kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’da tren kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’da tren kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’da tren kazası! 1 ölü, 1 yaralı

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