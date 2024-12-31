Diyarbakır’da yamaçlardan yollara düşen kayalar temizlendi

Kentin yüksek kesimlerinde yaşanan kar yağışıyla birlikte, Kulp ilçesine bağlı Aygün Mahallesi'nde yamaçlardan kayan kaya parçaları ve toprak, yolu tamamen kapattı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın aksamaması için hızlı bir şekilde harekete geçti.

İş makineleriyle yapılan temizlik çalışmalarında, yola düşen kaya ve toprak parçaları temizlendi. Ekipler, bölgedeki yoğun kar yağışına rağmen, yolu yeniden trafiğe açabilmek için başarılı bir müdahale gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kış mevsimi boyunca ulaşımda aksama yaşanmaması adına çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirttiler. Ekipler, özellikle yüksek kesimlerde olası toprak kaymaları ve kaya düşmeleri gibi durumlar için sürekli olarak hazır bekleyecek.

Kulp ilçesinde ulaşım yeniden sağlanırken, vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmesi için gerekli önlemlerin alınmaya devam edileceği ifade edildi.