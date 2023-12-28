Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine ‘Setup’ operasyonu: 15 gözaltı

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine ‘Setup’ operasyonu: 15 gözaltı
Diyarbakır polisi, yasa dışı bahis oynatan bir çeteye karşı ‘Setup’ adlı bir operasyon düzenledi ve 15 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptıktan sonra, Diyarbakır merkezli bir grubun, ‘Metaverse’ isimli bir platformda, İstanbul başta olmak üzere birçok ildeki kişilere yasa dışı sanal bahis sunduğunu tespit etti. Şüphelilerin, polis baskınından korunmak için internet kafe gibi görünen iş yerlerinin kapılarını sürekli kapalı tuttukları, sadece tanıdık ve güvenilir kişileri içeriye aldıkları, iş yerlerinin camlarını da siyah filmle kapattıkları ortaya çıktı. Çetenin yasa dışı bahis hesaplarında 2 milyon TL’den fazla para akışı olduğu belirlendi. Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda 15 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard disk ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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