Diyarbakır’da yasa dışı bahis operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da, polis tarafından düzenlenen yasa dışı "çevrimiçi bahis" operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik takipli çalışmalarda, Bağlar ilçesinde 3 işyerinde yasa dışı "çevrimiçi bahis" oynatan 7 şüpheli tespit edildi. Ekiplerin 3'ü iş yeri, 11 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.