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Diyarbakır’da yasadışı bahis çetesi çökertildi

Diyarbakır’da emniyet ekiplerinin operasyonuyla yasa dışı bahis çetesi çökertildi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, mağdurların bilgilerinin satıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 20:03
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Diyarbakır’da yasadışı bahis çetesi çökertildi

Diyarbakır’da yasadışı bahis çetesi çökertildi
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 28 Ekim Günü Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasadışı bahis çetesine yönelik KONTRA-ATAK operasyonu yapıldı.

Yasadışı bahis siteleri üzerinden belirli bir komisyon karşılığında bahis oynatan bahis çetesi 3 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde çökertildi. Yapılan operasyon sonucunda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gerçekleştirilen aramalarda, suça konu olabileceği değerlendirilen 15 telefon, 16 sim kart, 7 hard disk, 2 tablet ve 1 Flashbellek ele geçirildi. Binlerce kişiyi gerek borçla gerek nakit parayla yasadışı bahis sisteminin içerisine çeken şüpheliler ailelerin dağılmasına sebep oldu. Araştırmalar sonucu bahis parasını veremeyen vatandaşların aileleri ve kendilerinin tehdit edildiği, telefonlarının veya diğer değerli eşyalarının gasp edildiği öğrenildi.

“Yasadışı bahis sitelerine üye olanların kişisel bilgileri Deep Web’de satıldı”

Milli Piyango idaresince belirlenmiş olan yasal sitelerden daha cazip oranlar veren ancak hiçbir yetkiliye ulaşılamayan yurt dışı menşeili bahis sitelerine üye olan vatandaşların ad, soyad, TC kimlik numarası, cep telefonu, ikamet adresi ve banka bilgilerinin site yönetimi tarafından “karanlık internet” diye tabir edilen “Deep Web” de 50 bin-100 bin fiyat aralığında satıldığı ortaya çıkarıldı. Yasadışı bahisten elde edilen paraların başkalarına ait hesaplara ve kripto cüzdanlara çekildiği operasyon ile ilgili gözaltına alınan 16 şüphelinin işlemlerinin Emniyet Müdürlüğünde devam bilgisi alındı.

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