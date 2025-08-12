Diyarbakır’da "Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek amacıyla 2. Yaşlılık Şurası kapsamında 81 ilde "İl Yaşlılık Çalıştayları" gerçekleştirdi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yapılan Yaşlılık Çalıştayına Diyarbakır Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Polat, yaşlıları temsilen Cuma Arslanoğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşıyla başlayan programda konuşan Vali Yardımcısı Özyüksel, burada yaşlıların hayat kalitesini artıracak nitelikli çalışmalar yapabilme adına; onların sosyal yaşam içerisinde karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve bir yol haritası belirlemek için bir arada bulunduklarını söyledi. Özyüksel, "Çalıştayımızın, büyüklerimizin ve yaşlılarımızın bürokraside, sosyal hayatta karşılaştıkları sorunlara çözümler getirmesini gündelik hayatta çözemedikleri sorunlara pratik çözümler sağlamasını ve paydaşların bu anlamda müşahhas katkılar sunmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Polat ise burada bir araya gelme amaçlarının yalnızca bir çalıştay yürütmek olmadığını aynı zamanda bir kültürü, bir birikimi ve toplumsal vicdanı geleceğe aktarma sorumluluğunu hep birlikte üstlenmek olduğunu aktardı. Polat, "Yaşlılık, yalnızca biyolojik bir evre değildir; hayat tecrübesinin, hikmetin ve değerin ete kemiğe bürünmüş halidir.