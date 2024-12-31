Diyarbakır’da yılbaşı nedeniyle tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı; 5 bin 385 güvenlik personeli görev alacak

Diyarbakır Valiliği, yılbaşı kutlamaları nedeniyle kent genelinde tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını ve bu kapsamda 5 bin 385 güvenlik personelinin görevlendirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, yılbaşının huzur ve güven içinde yaşanabilmesi için kent genelinde geniş kapsamlı güvenlik tedbirleri alındığı bildirildi. Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde yeni yıla girebilmesi amacıyla alışveriş merkezleri, semt pazarları, ana caddeler ve meydanlar başta olmak üzere yoğunluk yaşanan tüm bölgelerde tedbirler en üst seviyeye çıkarıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde asayiş, trafik düzeni ve tüm güvenlik sahalarına yönelik detaylı bir asayiş planlaması yapılmış; 4 bin 85 polis ve bin 300 jandarma olmak üzere toplam 5 bin 385 kolluk personelimizle birlikte diğer tüm güvenlik birimlerimiz 24 saat boyunca görevleri başında olacaktır. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde araçlı ve yaya devriye ekipleri ile sabit kontrol noktaları aktif şekilde görev yapacaklar. Kamu kurumları, ibadethaneler, toplu etkinlik alanları ve konaklama tesislerinde sıkı denetimler gerçekleştirilecek; yasa dışı faaliyetlere karşı etkin mücadele sürdürülecektir. Trafik kazalarının önlenmesi ve şehir içi ulaşımın düzenlenmesi amacıyla trafik ekiplerimiz, nüfus ve araç yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde kontrollerini artıracaktır. Sürücülerimizin trafik kurallarına uyması, yılbaşı gecesi oluşabilecek olumsuzlukların önlenmesinde kritik önem taşımaktadır. Hırsızlık, kapkaç ve dolandırıcılık gibi asayiş olaylarına karşı önleyici tedbirler alınmış; günübirlik kiralanan evler ve konaklama tesisleri gibi alanlarda kapsamlı kontroller planlanmıştır. Şehir genelinde, halkımızın güvenliğini tehdit edebilecek olası her duruma karşı hazırlıkl olunacaktır. Vatandaşlarımızın şüpheli durumları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi, toplumsal güvenliğe katkı sağlayacaktır. Alınan tüm tedbirler vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yeni bir yıla girmeleri için planlanmıştır."