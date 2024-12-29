Diyarbakır’da yılbaşı öncesi “narko-kapan” uygulaması

Düzenleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır’da yılbaşı öncesi “narko-kapan” uygulaması

Diyarbakır'da yılbaşı öncesi 500 personel ve hareket halindeki 25 tim ile "narko-kapan" uygulaması yapıldı.

Diyarbakır'da yılbaşı öncesi 500 personel ve hareket halindeki 25 tim ile "narko-kapan" uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tarafından gençler başta olmak üzere vatandaşların hayatını ve sağlığını tehdit eden uyuşturucu tacirleri ve çevreye zarar veren uyuşturucu bağımlısı gruplara yönelik, yeni yıl öncesinde kent merkezinde bulunan 4 ilçede "narko-kapan" uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamaya yaklaşık 500 personel katılıp hareket halinde olan yaklaşık 25 tim ile park, bahçeler ile umuma açık alanlar, metruk haldeki binalar ve ara sokaklar kontrol edilmiş, 10 ayrı yerde kurulan sabit uygulama noktalarında durdurulan araçlar aranarak denetime tabi tutuldu.

Uyuşturucu ile mücadelenin her zaman olduğu gibi 2025 yılında da azim, kararlılık ve özverili bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Diyarbakır’da yılbaşı öncesi “narko-kapan” uygulaması

Diyarbakır’da yılbaşı öncesi “narko-kapan” uygulaması

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