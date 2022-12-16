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Diyarbakır’da yoğun sis

Diyarbakır’da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi yaklaşık 50 metrenin altına kadar düştü.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 12:35
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Diyarbakır’da yoğun sis etkili oldu

Diyarbakır’da yoğun sis
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Diyarbakır’da yoğun sis ulaşımda aksamalar meydana getirdi.

Merkez Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler trafikte seyretmekte zorlanırken, görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Diyarbakır-Mardin yolu üzerinde oluşan sisin etkisini arttırmasıyla sürücüler, yolda dikkatli ilerledi. Öte yandan, kent merkezinde de sis zaman zaman etkisini gösterdi.


(Kaynak: İHA)

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