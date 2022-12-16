Diyarbakır’da yoğun sis ulaşımda aksamalar meydana getirdi.
Merkez Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler trafikte seyretmekte zorlanırken, görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Diyarbakır-Mardin yolu üzerinde oluşan sisin etkisini arttırmasıyla sürücüler, yolda dikkatli ilerledi. Öte yandan, kent merkezinde de sis zaman zaman etkisini gösterdi.
(Kaynak: İHA)
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