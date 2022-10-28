Yolda yürüyen kadına maganda kurşunu 

İHA'nın haberine göre, olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 27 yaşındaki S.F.Y. isimli genç kadın, nereden geldiği belli olmayan kurşunun isabet etmesi sonucu yere yığıldı.
Kanlar içinde kalan genç kadın çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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