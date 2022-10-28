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Yolda yürüyen kadına maganda kurşunu 

Diyarbakır’da kaldırımda yürürken maganda kurşunuyla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 07:11
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Diyarbakır'da yolda yürüyen kadına maganda kurşunu 

Yolda yürüyen kadına maganda kurşunu 
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İHA'nın haberine göre, olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 27 yaşındaki S.F.Y. isimli genç kadın, nereden geldiği belli olmayan kurşunun isabet etmesi sonucu yere yığıldı. 

Kanlar içinde kalan genç kadın çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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