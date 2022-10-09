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Diyarbakır'da Yunus ekibi kaza yaptı: 2 polis yaralandı

Diyarbakır'da Yunus ekibinin bulunduğu motosikletle minibüsün çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 20:31
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Diyarbakır'da Yunus ekibi kaza yaptı: 2 polis yaralandı

Diyarbakır'da Yunus ekibi kaza yaptı: 2 polis yaralandı
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Diyarbakır'da Yunus ekibinin olduğu motosikletle sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, merkez Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada iki polis memuru yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Polislerden biri teburcu edildi diğer polisin tedavisi sürüyor.

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