Diyarbakır'da Yunus ekibi kaza yaptı: 2 polis yaralandı

Diyarbakır'da Yunus ekibinin olduğu motosikletle sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, merkez Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada iki polis memuru yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Polislerden biri teburcu edildi diğer polisin tedavisi sürüyor.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.