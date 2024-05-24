Diyarbakır'da zincirleme kaza

Kaynak: İHA
Diyarbakır'da zincirleme kaza

Diyarbakır’da meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan olmadı.

Diyarbakır Yenişehir’de zincirleme kaza meydana geldi. Elazığ bulvarında 3 araç birbirine girdi. 21 GG 510 ve 01 AIZ 517 plakalı otomobiller ile 21 S 0299 plakalı minibüs, sürücülerinin kontrolünü kaybetmesi sonrasında kazaya karıştı. Meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma durumu yaşanmadı. Kazaya karışan 3 araçta ise maddi hasarın meydana geldiği bildirildi. Kazanın 112 acil servisine bildirilmesi ile olay yerine polis ve ambulans ekipleri intikal etti. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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