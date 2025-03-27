Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 1'i bebek 6 yaralı

Diyarbakır-Batman karayolunun Bismil ilçesine bağlı Tepe Mahallesi mevkiinde, akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 33 ANT 210 plakalı hafif ticari araç, karşı şeritten gelen 33 EBE 42 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada karayolundaki seyir halinde olan 2 otomobil de kazaya karıştı.

Korkutan kaza: Otomobil refüje uçtu

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza bölgesinde yaptıkları incelemede Aydın yıldız (50), Salim Dalgıç (65) ve Sadık Dalgıç'ın (55) yaşamını yitirdiğini belirledi. Aralarında bir bebeğin de olduğu 6 kişi, ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.