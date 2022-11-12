Alüminyum fabrikası bomba gibi patladı: 1'i ağır 4 yaralı

İHA'nın haberine göre, Yenişehir ilçesi Yaytaş Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Sitesi'ndeki Şimşek Alüminyum adlı fabrikanın termik fırınında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Doğalgazla çalışan termik fırın, yaşanan doğalgaz sıkışması sonucu aniden patladı. Patlamanın olduğu yerin yakınında bulunan 4 işçi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, UMKE, güvenlik gücü sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Öte yandan, olay yerinde görüntü çekmek isteyen gazeteciler fabrika yetkililerince olay yerinden uzaklaştırılarak görüntü çekilmesine izin verilmedi.