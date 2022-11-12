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Alüminyum fabrikası bomba gibi patladı: 1'i ağır 4 yaralı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde bir alüminyum fabrikasında termik fırında doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelene patlamada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 12:14
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Diyarbakır'daki alüminyum fabrikası bomba gibi patladı: 1'i ağır 4 yaralı

Alüminyum fabrikası bomba gibi patladı: 1'i ağır 4 yaralı
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İHA'nın haberine göre,  Yenişehir ilçesi Yaytaş Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Sitesi'ndeki Şimşek Alüminyum adlı fabrikanın termik fırınında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Doğalgazla çalışan termik fırın, yaşanan doğalgaz sıkışması sonucu aniden patladı. Patlamanın olduğu yerin yakınında bulunan 4 işçi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, UMKE, güvenlik gücü sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Öte yandan, olay yerinde görüntü çekmek isteyen gazeteciler fabrika yetkililerince olay yerinden uzaklaştırılarak görüntü çekilmesine izin verilmedi.

 

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