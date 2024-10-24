Diyarbakır’daki arazi kavgasında ölü sayısı 2’ye çıktı

Kaynak: İHA
Diyarbakır’daki arazi kavgasında ölü sayısı 2’ye çıktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 19 Ekim'de iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır yaralanan Burhan İnatçı'nın hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 19 Ekim'de iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır yaralanan Burhan İnatçı'nın hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı.

İlçenin kırsal Karacalar ve Duru Mahallesi'nde 19 Ekim'de, iki aile arasında arazi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Veysi Cuban (42), hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan Burhan İnatçı (66), Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. İnatçı, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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