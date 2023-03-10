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Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'nin 1 bloğu yıkım sırasında çöktü; o anlar kamerada

Diyarbakır'da, depremde ağır hasar alan ve 1 bloğu yıkılan Galeria Sitesi’nin kontrollü yıkımı sırasında C blok çöktü. O anlar kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 20:01
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Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'nin 1 bloğu yıkım sırasında çöktü; o anlar kamerada

Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'nin 1 bloğu yıkım sırasında çöktü; o anlar kamerada
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(DHA) - Yenişehir ilçesinde kentin ilk AVM'si olarak 1999'da hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloğu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı, 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.

Geride kalan 3 bloktan 1’i kontrollü şekilde yıkılan sitenin C bloğu da yıkım sırasında çöktü.

Çökme sonrası çevreyi toz bulutu kaplarken, olayda kimse yaralanmadı.

O anlar kameraya yansırken, sitenin son bloğunun yıkımına yarın devam edilecek.

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﻿Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'nin 1 bloğu yıkım sırasında çöktü; o anlar kamerada
﻿Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'nin 1 bloğu yıkım sırasında çöktü; o anlar kamerada
﻿Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'nin 1 bloğu yıkım sırasında çöktü; o anlar kamerada
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