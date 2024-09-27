Diyarbakır'daki indirim izdihamında ürünleri kapmak için birbirlerini ezdiler

Kentteki bir alışveriş merkezinde, bir firmanın giyim ve ev tekstili ürünlerinde dört gündür yaptığı yüzde 80'e varan indirim, büyük bir kalabalık oluşturdu.

Çoğunluğu kadın olan müşteriler, sabahın erken saatlerinde AVM önünde toplanarak kapıların açılmasını bekledi. Açılış saatinde gelenler, 10'ar kişilik gruplar halinde içeri alındı.

Firma sahibi Yasin Tütüncüoğlu, ilgiden memnun olduğunu belirterek, "Diyarbakırlı ablalarımızın büyük ilgisinden çok memnunuz. AVM'de altı gün sürecek indirim festivalimizin bugün dördüncü günü ve pazar gününe kadar buradayız. Diyarbakırlı ablalarımız kaliteleriyle ve tarzlarıyla gerçekten farklarını ortaya koydular, kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.