Diyarbakır'daki indirim izdihamında ürünleri kapmak için birbirlerini ezdiler

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'daki indirim izdihamında ürünleri kapmak için birbirlerini ezdiler

Diyarbakır'da bir firmanın ürünlerinde yaptığı yüzde 80'lik indirim, izdihama neden oldu.

Kentteki bir alışveriş merkezinde, bir firmanın giyim ve ev tekstili ürünlerinde dört gündür yaptığı yüzde 80'e varan indirim, büyük bir kalabalık oluşturdu.

Çoğunluğu kadın olan müşteriler, sabahın erken saatlerinde AVM önünde toplanarak kapıların açılmasını bekledi. Açılış saatinde gelenler, 10'ar kişilik gruplar halinde içeri alındı.

Firma sahibi Yasin Tütüncüoğlu, ilgiden memnun olduğunu belirterek, "Diyarbakırlı ablalarımızın büyük ilgisinden çok memnunuz. AVM'de altı gün sürecek indirim festivalimizin bugün dördüncü günü ve pazar gününe kadar buradayız. Diyarbakırlı ablalarımız kaliteleriyle ve tarzlarıyla gerçekten farklarını ortaya koydular, kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

izdiham-2.jpg

izdiham-1.jpg

Son Haberler
İstanbul ve Aydın'da fuhuş operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı
İstanbul ve Aydın'da fuhuş operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı
Düzce'de üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs yakalandı
Düzce'de üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs yakalandı
Endonezya ve Tacikistan ikili görüşmeleri sıklaştırıyor
Endonezya ve Tacikistan ikili görüşmeleri sıklaştırıyor
Nihat Kahveci Acun Ilıcalı'yı topa tuttu
Nihat Kahveci Acun Ilıcalı'yı topa tuttu
Deprem bölgesinde yıkım yolsuzluğu
Deprem bölgesinde yıkım yolsuzluğu