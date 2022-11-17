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İskoçya'yı yenen Milliler Çekya'ya bileniyor

Ay-Yıldızlıların Diyarbakır'daki İskoç zaferinden sonra, Gaziantep'te Çekya zaferi için Milliler çalışmalara başladı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 18:42
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Diyarbakır'daki İskoç zaferinden sonra, Gaziantep'te Çekya zaferi sırada

İskoçya'yı yenen Milliler Çekya'ya bileniyor
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A Milli Futbol Takımı, 19 Kasım Cumartesi günü Çekya ile Gaziantep'te oynayacağı özel maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Dün akşam oynanan İskoçya karşılaşmasında belirli süre alan oyuncular, açma-germe egzersizlerinin ardından kamp otelinin havuzunda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer grup ise teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde Gaziantep FK tesislerinde saha çalışması gerçekleştirdi.

İdmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Son bölümde ise küçük sahada altıya altı maç yapıldı. Antrenmanı Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.

İdmanın sonunda, bir grup taraftar A Milli Futbol Takımı için getirdikleri baklavayı teknik direktör Stefan Kuntz'a takdim etti.


 

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