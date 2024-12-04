Diyarbakır'daki okulda hareketli dakikalar! 'Nükleer Tehdit' ekipleri müdahaleye geldi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'daki okulda hareketli dakikalar! 'Nükleer Tehdit' ekipleri müdahaleye geldi

Diyarbakır'da bir öğrenci, dışarıdan okula soktuğu cıvayı daha sonra okuldun lavabosuna dökmesinin ardından, öğretmenin kokuyu fark etmesi üzerine AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri müdahaleye geldi. Okulda temizlik çalışmaları yapılırken, kimyasal maddeden kimsenin etkilenmediği anlaşıldı.

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesindeki Akşemsettin Ortaokulu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir öğrenci, dışarıda bulduğu cıvayı okula getirerek lavaboya döktü.

Kokuyu fark eden nöbetçi öğretmenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile okula sağlık, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve polis ekipleri sevk edildi.

Öğrenciler alandan uzaklaştırılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kimyasal maddeden etkilenen olmadığı anlaşıldı.

KRBN ekiplerinin civanın döküldüğü bölgede yaptığı ölçümlerde zehir oranı 0,5 olarak tespit edildi. Ekipler, özel ekipmanlarla okulda temizlik çalışması yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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