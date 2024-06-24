Diyarbakır'daki Starbucks baskının emniyetin korumasında yapıldığı ortaya çıktı. İşte yeni görüntüler

Diyarbakır'da bir grup şeriat destekçisi, Kayapınar ilçesinde bulunan Starbucks şubesi ile Sur ilçesinde bulunan Burger King şubesine saldırı düzenledi.

İş yerlerine maddi hasar veren grup, İsrail’i protesto ederek aleyhine slogan attı. Şeriatçılar “Cenk, cihat ve şehadet” sloganı attı. Öte yandan bazı çalışan ve müşteriler de darbedildi.

Yaşanan görüntüler büyük infial yaratırken, olayla ilgili yeni paylaşılan görüntülerde göstericilerin Starbucks ve Burger King şubelerine gerçekleştirdiği saldırıları emniyetin korumasında gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Paylaşılan videoda bir grup şeriatçıdan önce bekçiler, Starbucks şubesine girerek hazır ol da bekliyor. Bekçilerin hemen ardından ise göstericiler mekana girerek şubeye saldırıyor.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da İsrail aleyhine slogan atarak Burger King ve Starbucks şubelerine saldırı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da iş yerlerine maddi hasar veren ve İsrail aleyhine slogan atan bir grubun, Burger King ve Starbucks şubelerine saldırmasına ilişkin 16 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.