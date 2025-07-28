Diyarbakır'daki yangın söndürme çalışmasından acı haber!

Ülke genelinde süren yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor. Felakete müdahale esnasında olumsuz olaylar meydana geliyor.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yangına giden itfaiye aracı devrildi. Kazada 1'i ağır, 3 itfaiye eri yaralanmıştı. Hastaneden acı haber geldi.
AĞIR YARALI KURTARILAMADI
Ağır yaralanan itfaiye eri Haydar Öz (39), kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.
Öz’ün cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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