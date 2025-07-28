Diyarbakır'daki yangın söndürme çalışmasından acı haber!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'daki yangın söndürme çalışmasından acı haber!

Diyarbakır'daki yangının söndürme çalışmaları esnasında müdahaleye giden bir itfaiye aracı devrildi. Kaza sonucu yaralanan itfaiye eri Haydar Öz kurtarılamadı. İki itfaiye erinin tedavisi sürüyor.

Ülke genelinde süren yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor. Felakete müdahale esnasında olumsuz olaylar meydana geliyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yangına giden itfaiye aracı devrildi. Kazada 1'i ağır, 3 itfaiye eri yaralanmıştı. Hastaneden acı haber geldi.

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AĞIR YARALI KURTARILAMADI

Ağır yaralanan itfaiye eri Haydar Öz (39), kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.

Öz’ün cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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