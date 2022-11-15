İskoçlar etekleriyle kente çıktı, Diyarbakırlıların gözü faltaşı gibi açıldı

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.
İskoçların ülkelerine has 'kilt' denilen etekleriyle gezmesi Diyarbakırlıların büyük ilgisini çekti.
Önce şaşıran Diyarbakır halkı, sonra İskoçlara ikram yarışında bulundu.
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