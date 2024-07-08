Diyarbakır'ın iki ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Lice'nin Türeli ve Dicle'nin Şenova mahallelerindeki ormanlık alanlarda meydana gelen yangınlar, hızla büyüyerek tehlike arz etti. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangınlara 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve iki helikopterle müdahale edildi.

Yangınlar, yaklaşık 16 hektarlık bir alanda etkili oldu ve ekiplerin koordineli çalışmasıyla kontrol altına alındı. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Diyarbakır Vali Vekili Abdullah Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lice ve Dicle ilçelerindeki yangınların helikopter destekli operasyonlarla başarıyla kontrol altına alındığını duyurdu.