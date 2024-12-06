Diyarbakır’ın tarihi mekanları sis ile bütünleşti! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Kentte özellikle merkez Sur ilçesinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. Ulaşımda aksaklık yaşanmazken görüş mesafesi 30 metrelere kadar düştü. Bölgelerde sürücüler araç dörtlülerini yakarak dikkatli ilerledi.

İçkale yerleşkesi, Hevsel Bahçeleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları ile Ongözlü Köprü gibi tarihi mekanları da sis kapladı.

İzmir'den gelen Remziye Yıldız, Diyarbakır'ın zaten çok güzel bir şehir olduğunu, tarihi mekanlar ve sisli havanın bir bütün halinde kartpostallık görüntüler oluşturduğunu söyledi.