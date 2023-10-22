Diyarbakırlı berberden savaşın seyrini değiştirecek adım: Artık Amerikan tıraşı yapmıyoruz

Diyarbakır’da bir berber salonu İsrail’in Filistin’deki sivillere yönelik düzenlediği saldırılara ABD’nin destek vermesi nedeniyle, “Amerikan tıraşı” yapmama kararı aldı.

Diyarbakırlı berberden savaşın seyrini değiştirecek adım: Artık Amerikan tıraşı yapmıyoruz

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde berber salonunu işleten Mevlüt Aktan, ABD ve İsrail’e tepkisini “Salonumuzda Amerikan tıraşı yapmıyoruz” yazısını dükkanın camına asarak ortaya koydu. Yaptığı davranışın tüm berber arkadaşlarına örnek olmasını isteyen Aktan, İsrail mallarının tüketilmesine karşı olduğunu da belirtti.

“AMERİKAN TIRAŞI YAPMAMA KARARI ALDIM”

İsrail’e destek veren ABD’ye tepkisini ilgi alanıyla ortaya koyduğunu dile getiren Aktan, “Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde yıllardır esnaflık yapıyorum. İsrail’in Filistin halkına yönelik düzenlediği saldırılardan dolayı İsrail mallarının tüketilmesine karşıyım. Ben de kendi çapımda İsrail’e destek veren Amerika’ya ambargo uygulayayım dedim ve Amerikan tıraşı yapmama kararı aldım. Az da olsa ufak bir boykot kararı olarak gördüm. Çevremdeki arkadaşlarımın da bu uygulamaya geçmesini isterim” dedi.

“MÜSLÜMAN ÜLKELER BİR AN ÖNCE BİR ADIM ATMALI”

Müslüman ülkelere zulme sessiz kalmaması yönünde çağrıda bulunan Aktan, “İsrail, yıllardır Filistin’e aynı zulmü yapıyor. İsrail yıllardır Gazze’deki masum insanları ablukaya almış durumda. Biz tabii ki savaşın her türlüsüne karşıyız. Olan masum zavallı çocuklara oluyor. Bir Müslüman olarak biz bu zulümleri kabul etmiyoruz. Müslüman ülkeler bir an önce bir adım atmalı” ifadelerine yer verdi.

berber4.jpg

berber43.jpg

İlgili Haberler
Iğdır’da çıraklarını yerde süründüren berberin cezası belli oldu
Iğdır’da çıraklarını yerde süründüren berberin cezası belli oldu
Elinde sopayla yarı çıplak soyduğu çıraklarını yerlerde süründürdü. Valilikten berber açıklaması geldi
Berber çıraklarına işkence yaptı 'şaka yaptım' dedi. Yarı çıplak şınav çektirip süründürdü
Berber tarifelerine rekor zam!
Öne Çıkanlar
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Son Haberler
İsrail, Kudüs’e giden birçok yolu kapattı Gündem
İsrail, Kudüs’e giden birçok yolu kapattı
Fenerbahçe stadı İsmail Kartal tezahüratıyla inledi Spor
Fenerbahçe stadı İsmail Kartal tezahüratıyla inledi
İlçe müftüsü çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı Gündem
İlçe müftüsü çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Niğde’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Gündem
Niğde’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Szymanski Kadıköy'de fırtına gibi esiyorr Spor
Szymanski Kadıköy'de fırtına gibi esiyorr
Adana'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı Gündem
Adana'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Ağır hasarlı bina kepçenin üstüne çöktü Gündem
Ağır hasarlı bina kepçenin üstüne çöktü