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Diyarbakırlı doktorların büyük başarısı

Diyarbakır’da robotik yürüme cihazıyla 1500 hastanın yüzde 90’ı sağlığına kavuştu.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 15:53
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Diyarbakırlı doktorların başarısı

Diyarbakırlı doktorların büyük başarısı
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Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde her iki bacağında da sorun olup yürüme güçlüğü yaşayan ve felç olan hastalara uygulanan robotik rehabilitasyon sayesinde 7 yılda 1500 hastanın yüzde 90’ı sağlığına kavuştu.

Hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Murat Baloğlu, “Hasta bu cihazın hem aktif hem de pasif çalışma sürecine katıldığı için kas güçlülüğünü sağlıyoruz ve hastayı uzun süre yerine kısa zamanda iyileşmesine çekmiş oluyoruz. Bu anlamda hastaya psikolojik destek de vermiş oluyoruz” diye açıklama yaptı.

7 yıl önce Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderilen robotik yürüme cihazıyla her iki bacağında sorun olup, yürüme güçlüğü yaşayanlar ve felç olan hastaların büyük bölümü uygulanan tedavinin ardından yürümeye başladı. 7 yılda Diyarbakır’dan ve bölgeden gelenlere uygulanan tedaviyle 1500 hastadan yüzde 90’ı sağlığına kavuştu. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Murat Baloğlu, her iki bacağında sorun olan ve yürüme güçlüğü yaşayan hastaların en kısa zamanda kaslarını geliştirmek için robotik rehabilitasyonun çok önemli olduğunu vurguladı.

CİHAZ SAYISININ ARTMASINI İSTİYORLAR

Dr. Baloğlu, hastaların cihazın hem aktif hem de pasif çalışma sürecine katıldıkları için kas güçlülüğünü sağladıklarını belirterek, sözlerine şunları ekledi:

“Hastayı uzun süre yerine, kısa zamanda iyileşmesine çekmiş oluyoruz. Bu anlamda hastaya psikolojik destek de vermiş oluyoruz. Felç, kaza geçirmiş, daha çok sırt bölgesindeki vertebra, kemiklerde, sinir yapısındaki lezyonları olan hastalara faydamız oluyor. Bunlar bacaklarını aktif kullanamıyorlar. Kullanamadıkları için de biz bu cihazla kasların zayıflamalarını önlemiş oluyoruz. Böylece hastayı da aktif bir şekilde günlük yaşamdan eksiltmeden devam etmiş oluyoruz. Bölgede bu cihaz Şanlıurfa’da var. Bunun dışında bu bölgede yok. Kurduğumuzdan beri bölgeye bayağı faydası oldu. Bu cihazımız bir tane olduğu için yeteri sayıda hastaya belki ulaşılamıyor. Biz 1500 hasta aldık, sayı giderek artıyor. Cihazın çalışma sınırı olduğu için hastaları belli sayıda alabiliyoruz. Cihaz sayımızı artırabilirsek çok daha faydalı olacaktır. 1500 hastamızın çoğu her geçen gün daha fazla iyileşiyor.”

Hastalardan Berat Beker (21) ise, “Buraya fizik tedavi görmek için Lice’den geldim. Ağaçtan düştüm. Omurilik kemiğim kırıldı. Sonra fizik tedaviyi görmeye başladım. Daha iyiye gittim ve ayağa kalktım. Bu robot sayesinde iyileşeceğim ve ayakta duracağım.”

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