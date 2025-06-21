Diyarbakırlı muhtar sokak ortasında katledildi!

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 13 Haziran akşamı Aşağı Çarşı Meydanı’nda uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kale Mahallesi Muhtarı Murat Ateş, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada saldırının faili olarak 65 yaşındaki A.U. tespit edildi. Polis, firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Murat Ateş’in başına mermi isabet etti. İlk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Ateş, Diyarbakır’a sevk edilmesine rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Şüpheli A.U'nun, Ateş’i, boşandığı eşine yardım ettiği gerekçesiyle tehdit ettiği öne sürüldü. Ailenin iddiasına göre bu yardım, cinayetin gerekçesi oldu. Murat Ateş’in ailesi, ilçenin çeşitli noktalarına “Murat Ateş, kocası tarafından terk edilen 65 yaşındaki yaşlı bir kadına gıda yardımı yaptığı için kocası tarafından canice katledildi” yazılı pankartlar astı.

"RUH HASTASI AĞABEYİMİZİ ÖLDÜRDÜ"

Murat Ateş’in kardeşi Adnan Ateş, ağabeyinin 16 yıldır Kale Mahallesi muhtarlığını yürüttüğünü belirterek şunları söyledi:

“Ağabeyim Murat Ateş, 16 yıllık Kale Mahallesi muhtarıydı. Muhtarlık yaptığı süre zarfında dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere sürekli yardımlar yapardı. Maalesef ağabeyimiz, gıda yardımı yaptığı bir kadının boşandığı eşinin saldırısına uğrayıp, cinayete kurban gitti. Bizim buradan yetkililere tek çağrımız, katil zanlısının bir an önce yakalanmasıdır. Az da olsa teselli bulmamızdır. Ağabeyimizin Silvan için çok değerli olduğuna inanıyoruz. Ağabeyimiz, Silvan için çok büyük hizmetler yaptı. Dar gelirli insanlara yardım etti, tüm vaktini yardım etmek için harcadı. Ağabeyimiz bir ruh hastası tarafından cinayete kurban gitti. Katilin bir an önce bulunmasını yetkililerden istiyoruz.”

"YARDIM YAPTIĞI İÇİN CANİCE KATLEDİLDİ"

Ateş’in ailesi ayrıca “Gururumuz, onurumuz, canımız; fakir babası Murat Ateş, kocası tarafından terk edilen 65 yaşındaki yaşlı bir kadına gıda yardımı yaptığı için kocası tarafından canice katledildi. O bizim gururumuz, şerefimiz, atamızdı. Allah rahmet eylesin” yazılı pankartlarla kaybın nedenine dikkat çekti.