'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı öldüren şüpheli için müebbet hapis cezası istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu şüpheli Erkan Baykut hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. Mahkeme, şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığını araştırmak üzere Adli Tıp Kurumundan rapor istedi.

Olay, Cerrahpaşa Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddianamede, Ramazan Pişkin'in bıçakla yaralanması ve hastaneye kaldırılmasının ardından soruşturmanın başladığı belirtildi. Şüpheli Erkan Baykut'un ifadesinde, Pişkin'i yanlışlıkla tanıdığını ve kendisini tehdit ettiğini iddia ettiği bildirildi. Baykut'un mahkemesi 27 Haziran'da İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Mahkeme ayrıca Baykut'un akıl sağlığıyla ilgili rapor alınmasını kararlaştırdı.