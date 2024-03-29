'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı öldüren şüpheli için müebbet hapis cezası istendi

Kaynak: DHA
'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı öldüren şüpheli için müebbet hapis cezası istendi
Fatih ilçesinde, sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in işlettiği çay ocağında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu şüpheli Erkan Baykut hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. Mahkeme, şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığını araştırmak üzere Adli Tıp Kurumundan rapor istedi.

Olay, Cerrahpaşa Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddianamede, Ramazan Pişkin'in bıçakla yaralanması ve hastaneye kaldırılmasının ardından soruşturmanın başladığı belirtildi. Şüpheli Erkan Baykut'un ifadesinde, Pişkin'i yanlışlıkla tanıdığını ve kendisini tehdit ettiğini iddia ettiği bildirildi. Baykut'un mahkemesi 27 Haziran'da İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Mahkeme ayrıca Baykut'un akıl sağlığıyla ilgili rapor alınmasını kararlaştırdı.

Son Haberler
Beşiktaş'ın yıldızı sahada bayıldı. Yürekler ağza geldi Spor
Beşiktaş'ın yıldızı sahada bayıldı. Yürekler ağza geldi
Siz kaybedeceksiniz! Yazarlar
Siz kaybedeceksiniz!
İstanbul seçimi neden önemli Yazarlar
İstanbul seçimi neden önemli
Ülkücülerin seçimi Yazarlar
Ülkücülerin seçimi
Şehit 30 bin Filistinli Müslüman’ın One Minute kadar değeri yok mu? Yazarlar
Şehit 30 bin Filistinli Müslüman’ın One Minute kadar değeri yok mu?
Çalışanlar kamera ile izlenebilir mi? Yazarlar
Çalışanlar kamera ile izlenebilir mi?
‘Hüsniyat’ nedir, bilir misiniz? Yazarlar
‘Hüsniyat’ nedir, bilir misiniz?