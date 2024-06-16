Diyarbakırlılar Netanyahu'yu taşladı

Bayram namazını merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de kılan Peygamber Sevdalıları üyeleri, namaz sonrası caminin önünde bir araya gelerek duygularını dile getirdi.

Protesto sırasında grup üyeleri, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınayan konuşmalar yaptı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanını ve Filistinlilere karşı zulmünü sert bir dille eleştiren platform üyeleri, adaletin ve barışın sağlanması için uluslararası toplumu ve Türkiye'yi harekete geçmeye çağırdı.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı tepkilerini gösteren platform üyeleri, İsrail karşıtı sloganlar attı. Daha sonra gruptakiler, buraya astıkları maketin üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafını astı.

Netanyahu'nun fotoğrafını taşlayarak tepkilerini gösteren grup, protesto etkinliğini olaysız bir şekilde sonlandırdı.