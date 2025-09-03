Diyarbekir'den şok karar! Sahaya çıkmadılar

Ziraat Türkiye Kupası 1 Tur'da Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha'da Diyarbekirspor ile Bitlis 1916 Spor arasında oynanması planlanan maçta ev sahibi takım maça çıkmadı.

Kulüp yönetiminin bu kararını maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği öğrenildi.

Karşılaşma öncesi Bitlis 1916 Spor, ısınmaya çıkarken daha sonra seremonide hakemlerle birlikte sahada hazır bulundu. Ancak Diyarbekirspor’un sahaya çıkmaması nedeniyle hakemler maçı tatil etti.

"FUTBOLCULARI BURADA NASIL OYNATACAĞIZ?"

Diyarbekirspor Teknik Direktörü Mehmet Sedef, hedeflerinin şampiyonluk olmasına rağmen Diyarbakır Stadyumu'nda oynamalarına izin verilmemesine tepki gösterdi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Sedef, "Şu an 39-40 derecede bir sıcaklık var. Siz de gördünüz, ne saha uygun, ne soyunma uygun, ne yedek kulübeleri uygun. Öncelikle federasyona seslenmek istiyoruz saat 15.00'de, 40 derecede burada 22 futbolcuyu nasıl oynatacağız?" dedi.

"BİZ BU ŞEHRİN TAKIMI DEĞİL MİYİZ!"

"Biz Diyarbekirspor olarak, bu şehrin takımı değil miyiz? Şehrin üst düzey yöneticilerine de seslenmek istiyoruz, onlardan bir ricam olacak. Şehrin zaten iki tane takımı var, bizim bir tane stadyumuz var" diyen Sedef, kendilerinin Diyarbakır Stadyumu'nda neden oynamadıklarına anlam veremediklerini söyledi.

"NE PARA İSTİYORUZ NE PUL"

Hedeflerinin 2. Lig'e çıkmak olduğunu dile getiren Mehmet Sedef, şöyle devam etti:

"Bizim bir hedefimiz var, bu takımı bir üst lige ve daha sonra yeniden bir üst lige çıkarmak. Zaten Diyarbakır şehrinin olması gereken lig, Süper Lig. Diyarbakır'da 2,5 milyon insan yaşıyor. Biz bu çocuklarla 20 gündür kamp yapıyorduk. Şartlar çok iyi değildi. Ama biz yine de sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlandık. Biz sadece bir şeyin desteğini istiyoruz; ne para istiyoruz ne de pul. Biz yalnızca kendi stadımızda maç yapmak istiyoruz. Bu takımı ancak bu şekilde çıkarabiliriz üst lige."

"KENDİ STADIMIZDA NİYE OYNAYAMIYORUZ?"

"Valimizden, belediye başkanımızdan, kaymakamımızdan rica ediyorum. Önce şahsım adına, sonra takımım adına bu ricayı iletiyorum. Burada terimizi, gözyaşımızı ortaya koyuyoruz, emek veriyoruz. Bunun karşılığını almak istiyoruz. Sadece destek olarak, kendi stadımızda niye oynayamıyoruz? Benim istediğim tek şey bu desteğin sağlanmasıdır. Onun dışında çalışmalarımız gayet iyi devam ediyor. Hafta sonu ne olacağını, nasıl bir karar çıkacağını, üst düzey yöneticilerimizden nasıl bir destek geleceğini merakla bekliyoruz."

