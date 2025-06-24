Diyarbekirspor gitti, Kobani Spor geldi

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek Diyarbekirspor kulübü 2025-2026 sezonundan itibaren takımın isminin değiştirileceğini açıkladı.

Yönetimden yapılan duyuruya göre kulüp faaliyetlerine “Kobani Spor” adıyla devam edecek.

'TERÖRSÜZ GELECEK İÇİN TARİHİ BİR SÜREÇ...'

İsim değişikliğine ilişkin kulüpten yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyunun bilgisine

TFF 2025-2026 Futbol Sezonu'nda TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan kulübümüz, tarihi bir karara imza atarak yeni sezona "Kobani Spor" ismiyle devam etme kararı almıştır.

Bu karar, yalnızca bir isim değişikliği değil; aynı zamanda bölgemizde ve ülkemizde yürütülen tarihi barış sürecine, birlik ve kardeşliğin yeniden yeşermesine duyduğumuz güçlü inancın da bir ifadesidir.

Bugün Türkiye'de terörsüz bir gelecek hedefiyle yürüyen tarihi bir süreç yaşanmaktadır. Birliğin ve kardeşliğin daim olacağı, iç barışın daha da pekişeceği; milletçe birbirimize daha sıkı sarılarak, büyük bir fedakârlık ve dayanışma ruhuyla bu ülkeye hep birlikte hizmet edeceğimiz bu sürece, kulübümüz de destek verme kararlılığındadır.

Kulübümüz, bu sürecin ruhuna uygun bir duruş sergileyerek; bölgesel barış, kardeşlik ve dayanışma mesajını yeni ismiyle de yansıtmayı amaçlamaktadır. Kobani Spor ismi, hem tarihsel bir anlam taşımakta hem de halklar arasında köprü kurma iradesinin bir sembolü olarak değerlendirilmektedir.

Bu karar, sporun birleştirici ve evrensel gücüne olan inancımızın bir sonucu olup; ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir vizyonun ifadesidir. Yeni ismimizle birlikte yalnızca sahada değil, toplumsal sorumluluk alanlarında da örnek bir duruş sergilemeye devam edeceğiz. Kamuoyunun takdirine saygıyla sunarız."