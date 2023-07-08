Diyarbekirspor'dan isim ve logo değişmesi iddialarına açıklama. Ermenistan logolu arma olacağı iddia edilmişti

Diyarbekirspor Başkanı Serkan Genç sosyal medyadaki Ermenistan logolu arma ve isim değişikliği nedeniyle açıklama yaptı. Genç, “Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gururla Diyarbekirspor ismini taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Diyarbekirspor'dan isim ve logo değişmesi iddialarına açıklama. Ermenistan logolu arma olacağı iddia edilmişti

Diyarbakır'da TFF 2'inci ligde mücadele eden Diyarbekirspor yönetimi, bugün sosyal medyada çıkan Ermenistan logolu arma ve kulübün yeni isminin Mezopotamyaspor olacağına dair haberler nedeniyle açıklama yaptı.

DHA muhabirine yazılı açıklama yapan Genç, kulübün isminin değiştirildiğine dair basında yer alan haberler ve tartışmaların kulüp bilgisi dışında geliştiğini söyledi. Genç, "33 medeniyete ev sahipliği yapmış, peygamberler ve sahabeler diyarı unvanını almış kültürler mirası kadim şehrimizle bin yıllardır özdeşleşmiş olan Diyarbekir ismini taşımaktan onur ve şeref duymaktayız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gururla Diyarbekirspor ismini taşımaya devam edeceğiz. Hedefimiz yola çıktığımız ilk günkü gibi bu değerli ismi ve armayı üst liglere taşımaktır. Kamuoyuna saygılarımızla" diye konuştu.

Kulüp yönetiminin ayrıca önümüzdeki günlerde detaylı olarak basın açıklaması yapacağı öğrenildi.
(DHA)

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