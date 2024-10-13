Diyecek söz kalmadı! Gazze'nin başından vurulan çocukları

NYT tarafından yapılan ankete katılan 44 doktor ve 21 hemşire, bu süreçte İsrail askerleri tarafından doğrudan başlarına nişan alınarak öldürülmüş onlarca çocuğun hastaneye getirildiğini ve çekilen röntgenlerde çocukların kafa taslarında kurşun tespit ettiklerini anlattı.

ÇOCUKLAR KENDİ KANLARINDA BOĞULDU

23 yaşındaki sağlık görevlisi Rania Afaneh çenesinden vurulmuş bir çocuğun acil servise geldiğini, çocuğun anlattı.

36 yaşındaki Mohamad Rassoul Ebu-Nuwar, hastanede yaşları 5 ila 12 arasında değişen doğrudan başlarından vurulmuş altı çocuk gördüğünü belirtirken 69 yaşındaki Dr. Mark Perlmutter de hem kafalarından hem de göğüslerinden yüksek hızlı kurşun yaralarıyla vurulmuş çocuklar gördüğünü söyledi.

KASTEN VURMUŞLAR

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta görevli olduğunu söyleyen doktorlar Kvhawaja İkram, İsrail'e bağlı keskin nişancıların, saldırılar bittikten sonra Han Yunus'taki evlerine dönmek isteyen Filistinlileri kasten vurduğunu anlattı.

İkram, "Başından vurularak öldürülen iki çocuk hastaneye getirildiğinde ailelerine ne olduğunu sordum. Evlerinden geriye bir şey kalıp kalmadığını görmek için geri dönmüşler. Söylediklerine göre, her iki çocuğu da vuran bir keskin nişancı bekliyormuş" şeklinde konuştu.

VURULARAK ÖLMEYEN AÇLIKTAN ÖLDÜ

Annelerin yetersiz beslenmesi nedeniyle bebekleri emziremediğini belirten doktorlardan 38 yaşındaki Arham Ali, "Sadece birkaç saatlik ya da birkaç günlük yeni doğan bebekler hastaneye ciddi şekilde susuz, enfeksiyonlu ve hipotermik olarak gelirdi. Pek çok bebek bu koşullar nedeniyle ölüyordu ve bu ölümler yüzde 100 önlenebilir ölümlerdi" ifadelerini kullandı.

SİLAH AKIŞINI DURDURUN ÇAĞRISI

ABD yönetiminin İsrail'e son bir yılda 50 bin tondan fazla askeri malzeme ve silah temin ederek, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara ortak olduğuna dikkati çeken doktorlar, "Bu veri, İsrail ordusunun ağustos ayında yayınladığı rakamlar. Bu demek oluyor ki ABD, haftada silah taşıyan 10 kargo gemisini İsrail'e gönderiyor. Küçük çocukların doğrudan başlarından vurularak öldürülmesi ve insanların açlıktan ölmesine neden olan bir kuşatmadan daha büyük bir ihlal tasavvur edilemez" değerlendirmesini yaptı. Doktorlar, ABD yönetiminden bu suça ortak olmamasını ve İsrail'e silah sağlamayı durdurmasını talep etti.