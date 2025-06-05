Diyetisyenden bayramda beslenme önerileri

Ataşehir Belediyesi Türkan Saylan Tıp Merkezi’nin Uzman Diyetisyeni Arzu Vural, Kurban Bayramı’na yönelik beslenme önerilerini aktardı.

Uzman isim, kurban etlerinin kesimden 24 saat sonra tüketilmesini tavsiye ederek, aksi halde ciddi sindirim problemlerine neden olabileceğine dikkat çekiyor.

Merak edilen, “Kurban Bayramı boyunca sağlıklı beslenme nasıl olur?” sorusuna cevap veren Uzman Diyetisyen Arzu Vural, “Kurban bayramında en sık yapılan hata, yeni kesilmiş bir etin hemen pişirilmesidir. Oysa, etin biraz dinlenmesi, yani en az 24 saat bekledikten sonra pişirilmesi, sindirim sağlığı açısından daha iyi olacaktır” dedi.

Pişirme yöntemlerinin de dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta olduğunu vurgulayan Uzman Diyetisyen, “Etleri, kızartma veya kavurma yöntemleri yerine; haşlayarak, fırında veya ızgarada pişirerek hem daha hafif hem de daha sağlıklı hale getirebilirsiniz” diye konuştu.

Bayram süresince dengeli ve ölçülü bir şekilde beslenmenin sağlığı korumak yönünden son derece önemli olduğunu vurgulayan Diyetisyen Arzu Vural, “Yağ oranı yüksek etleri tercih etmek yerine, yağsız ve protein açısından zengin parçaları seçmek daha doğru olacaktır” ifadesini kullandı.

Vural, “Tabii bir de tatlılar var. Şerbetli tatlılar, baklavalar, hamur işleri, bayramın vazgeçilmezleri. Ancak miktar ve zamanlama konusunda dikkatli olmakta fayda var. Tatlıyı ana ürünlerle değil de ara öğünlerde küçük porsiyonlarla tercih etmek hem kan şekerinin dengesini korur hem de bayramın keyfini kaçırmaz. Bu dönemde porsiyon kontrolünü elden bırakmamak ve hareketi ihmal etmemek de çok önemli. Bayram ziyaretleri sırasında küçük yürüyüşler yapmak hem fiziksel hem de zihinsel olarak size iyi gelecektir. Tüm bu küçük önlemlerle hem sağlığınızı koruyabilir hem de bayramın keyfini doya doya çıkarabilirsiniz” dedi.